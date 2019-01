Pakistan vakantieland? Ja, echt waar!

In de Hunza-vallei in de Himalaya halen boeren de winteroogst van hun akkertjes. Omzoomd door witte bergpieken en een strakblauwe lucht lijkt dit landschap op Zwitserland. De regio Gilgit-Baltistan, met de hoogste besneeuwde bergtoppen van de wereld, staat niet alleen bekend als de mooiste streek van de islamitische republiek, maar ook als de meest vredelievende. ,,Wij hebben in de vallei niet eens een gevangenis'', vertelt een lachende prins Abbas.



In zijn middeleeuwse paleis, het Baltit Fort, dat in dezelfde stijl is gebouwd als het Potalapaleis van Tibetaanse leiders in de hoofdstad Lhasa, dwalen groepen toeristen door de smalle gangetjes. Hunza was lange tijd het laatst verborgen Shangri-La van Pakistan. Pas nadat het leger er in de jaren 70 een weg dwars door de bergen aanlegde, zagen de bergbewoners voor het eerst tot hun grote verbazing een auto en een vliegtuig. En met de komst van de nieuwe geasfalteerde autobaan over de oude stoffige zijderoute, die vanuit China tot aan het zuiden van Pakistan loopt, verandert de regio steeds verder in een populaire vakantiebestemming. Naast de oude paleizen en dorpjes waarin het leven lijkt stil te staan, komen toeristen af op een boottocht op het Attabadmeer, wildwaterrafting in de schone rivieren en de talrijke trektochten in de bergen, in de schaduw van de K2.