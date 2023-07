Passagier van vlucht naar Amsterdam gehaald na woede-uitbarsting over maaltijdkeuze

Door het onhandelbare gedrag van een businessclasspassagier op een vlucht van de Amerikaanse stad Houston naar Amsterdam heeft een vliegtuig van United Airlines een tussenlanding moeten maken in Chicago. De passagier, die naar verluidt woest was dat de maaltijd van zijn eerste keus niet beschikbaar was, is uit het vliegtuig gezet. Daarna vloog het toestel verder naar Schiphol.

De vlucht vertrok zondag om 16.20 uur plaatselijke tijd in Houston en bevond zich na twee uur in het luchtruim van Chicago. Uit beelden van Flightradar24, een site die vluchten volgt, is te zien dat het vliegtuig een tijdje rond het vliegveld O’Hare bij Chicago cirkelde om extra brandstof te verbruiken. Anders zou het te zwaar zijn geweest om te landen.

Een luchtvaartbron plaatste interne communicatie van United Airlines op Twitter, waarin melding werd gemaakt van een ‘onhandelbare passagier aan boord’ met een dreigingsniveau van één, het laagste dreigingsniveau. In een andere tweet meldde hij dat de passagier dronken was en woedend leek te zijn over de maaltijdkeuze. Dat zou door andere passagiers zijn bevestigd.

In een verklaring aan The Guardian bevestigde de luchtvaartmaatschappij dat de vlucht inderdaad is omgeleid naar Chicago ‘na een verstoring van een passagier’. ‘Politieagenten wachtten het vliegtuig op bij de gate en escorteerden de passagier uit het vliegtuig. Het vliegtuig vervolgde zijn weg naar Amsterdam.’

Volgens Flightrader24 landde de vlucht uiteindelijk iets meer dan drie uur na de geplande aankomst, om ongeveer 12.30 uur lokale tijd in Amsterdam. De normale vliegtijd voor de reis is 9,5 uur.

Volledige driegangenmaaltijd

Het is niet duidelijk over welke maaltijd de passagier zo boos was, maar volgens de Britse krant krijgen businessclasspassagiers bij United meestal een volledige driegangenmaaltijd aangeboden, naast nog wat kleine hapjes tijdens de vlucht. Een enkeltje businessclass op de United-vlucht van Houston naar Amsterdam kost zo’n 6.000 euro.

Volgens reisbeoordelingswebsite Live and Let’s Fly krijgen reizigers in de businessclass bij de luchtvaartmaatschappij op soortgelijke vluchten de keuze tussen dichtgeschroeide runderribben, licht gebraden zalm met citroengras of cannelloni met ricotta salata en wilde honing als hoofdmaaltijd. United kreeg eerder kritiek omdat de maaltijden die door de coronapandemie wat versoberd waren, nu (nog) niet terug zijn gebracht op het oude niveau.

De onhandelbare passagier loopt het risico op een boete die kan oplopen tot ruim 33.000 euro, of kan strafrechtelijk vervolgd worden. De brancheorganisatie International Air Transport Association (IATA) meldde vorige maand dat het aantal incidenten met reizigers afgelopen jaar flink is gestegen. In 2022 werd was er bij één op 568 vluchten een passagier aan boord waarbij moest worden ingegrepen, tegenover één per 835 vluchten in 2021. Dan gaat het vooral om mensen die zich na meerdere verzoeken nog niet willen houden aan de regels, verbaal geweld en dronkenschap.

