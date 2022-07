Paul (22) nam ontslag, zei z’n familie gedag en vertrok op goed geluk naar Bonaire: ‘Zonder plan, zonder huis’

,,Kom op, we gaan gewoon’’, zeggen Paul en zijn toenmalige vriendin eind 2020 tegen elkaar. Op dat moment zitten we midden in de coronacrisis en speelt het leven voor iedereen zich voornamelijk thuis af. Door het vele binnen zitten komt Paul tot een besef. ,,Ik was gestopt met mijn studie, werkte op een heftruck en in het weekend ging ik wat met vrienden doen. Daarna begon dat weer van voor af aan’’, vertelt hij. ,,Die eentonigheid maakte me niet gelukkig en daarom wist ik: dit moet anders.’’