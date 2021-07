Rechts gaan zitten en naar links kijken voor de Olympus

europa per trein Een reisje langs de Rijn, dat hoeft helemaal niet zo suf te zijn, zeker niet met de trein

13 juli Treinen is de trend, zeker in tijden van corona. Op afstand van elkaar relaxed reizen, terwijl het landschap als een levend schilderij aan je voorbijglijdt. Onze verslaggevers stapten in diverse Europese landen in de trein en nemen u mee. Vandaag: Duitsland.