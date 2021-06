Reis naar Bonaire of Curaçao tot honderden euro's goedkoper door twijfelende reizigers

Is er toekomst voor traditione­le reisbu­reaus? ‘Goed advies alleen maar belangrij­ker geworden’

15 april Het aantal reisbureaus is al jaren tanende en met het faillissement van D-reizen dreigen nog eens 285 reisbureaus uit het straatbeeld te verdwijnen. Is er nog toekomst voor het traditionele reisbureau? TUI, dat interesse heeft in een overname van (delen van) D-reizen, is ervan overtuigd. ,,Een goed reisadvies is in coronatijd alleen maar belangrijker geworden.”