‘Reisorganisaties willen garantiefonds voor losse vliegtickets’

Maandag wordt door de reisorganisaties een concreet voorstel gelanceerd in politiek Den Haag. ,,Zo'n nieuw fonds moet worden opgebouwd. We hebben berekend dat dit kan met een heffing van 25 eurocent per passagier per vlucht. Omdat het alleen al in Nederland gaat om jaarlijks meer dan 25 miljoen mensen die op Schiphol of regionale vliegvelden een vlucht pakken, is er al snel genoeg geld om betaalde ticketkosten uit te keren als een maatschappij omvalt’’, zo rekent topman Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR voor in de krant.