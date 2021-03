Run op gratis tickets voor gerestaureerd mausoleum keizer Augustus in Rome

Vakantie in eigen land is zo gek nog niet: ‘Ineens rende een poedelnaak­te vrouw uit het water’

23 februari We beleven vandaag één van de laatste zonnige dagen van dit jaar. Een mooie dag om nog even na te genieten van de zomer. Tien cabaretiers en schrijvers vertellen over hun vakantieherinneringen aan een zomer in Nederland, die ze nooit zullen vergeten. ‘Tijdens de terugreis had ik voor het eerst in mijn leven liefdesverdriet.’