Sneeuwliefhebbers boeken al massaal skivakanties: ‘Veel leuker dan zomervakantie’

Al tien jaar gaat Robbert Jan Meerman met zijn vrouw skiën in Oostenrijk. De laatste keer was begin vorig jaar, toen waren ze in het beruchte skigebied Ischgl, net voor de grote corona-uitbraak. ,,Wij waren net twee weken voor die uitbraak terug in Nederland. Mijn vrouw is bij terugkomst nog erg ziek geweest, ik heb nergens last van gehad. We zijn niet getest op corona, dus ik kan niet met zekerheid zeggen of we het hebben gehad, maar dat was wel bizar.”