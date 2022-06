Stakingen leggen luchtverkeer luchthavens Parijs en Italië deels plat en zorgt ook in Nederland voor vluchtuitval

Elise (52) en Frank (56) hadden een mooi leven in Nederland, toch emigreer­den ze naar Zuid-Afri­ka: ‘Het was nu of nooit’

Elise (52) en Frank (56) van Holten uit Numansdorp droomden als twintigers al van een leven in het buitenland. Na veel wikken, wegen en een lange zoektocht vonden ze zo’n zes jaar geleden hun droomplek in Zuid-Afrika. ,,Het leven is hier anders, veel relaxter.”

21 mei