‘Stedentrip met trein goedkoper dan vliegen’

oproep Wij zoeken dé camping in Frankrijk: welke is jouw favoriet?

13 december Welke camping in Frankrijk is jouw absolute favoriet? Zijn de plekken mooi, maken de eigenaren de camping bijzonder of kun je er heerlijk zwemmen? Valt er wat te beleven of vind je er juist de welverdiende rust? Een selectie van de tips plaatsen we in een groot campingverhaal in AD Magazine.