Stijlvol Wenen

Liverpool: The Beatles and more…

Liverpool is in Engeland wat Rotterdam tegenwoordig is in Nederland: ooit 'een havenstad', inmiddels door de wereld ontdekt als trendy en the place to be. Daarnaast is de stijlvolle stad aan de Mersey natuurlijk de bakermat van The Beatles en de voetbalclubs FC Liverpool en Everton. En vergeet vooral de fraaie musea, fotogenieke haven en het bruisende nachtleven niet.