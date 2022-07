Suriname met pa, feesten of met een dieselslurper naar Denemarken: niks houdt vakantievierders tegen

met Video Maand onbeperkt treinen voor 9 euro in Duitsland: al zo'n 7 miljoen tickets verkocht

In het openbaar vervoer in Duitsland kun je met ingang van vandaag onbeperkt reizen voor 9 euro per maand. De goedkope tickets maken deel uit van een steunpakket waarmee de Duitse regering burgers wil compenseren voor de stijgende energieprijzen en het ov wil promoten.

1 juni