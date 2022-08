Urk beleeft drukste toeristische zomer dankzij realityserie: ‘Wij zoeken de Big Five’

De onvermijdelijke vraagt kom snel als Urk!-realityster Greetje Bosma een paar stappen buiten de deur zet. ,,Mogen we op de foto?” vragen schoonzussen Anja Quant (56) en Ariane Lont-Van Wingaarden (53) als Bosma vanuit haar woning in het oude dorpshart via een steeg bij de haven van het vissersdorp is gekomen, waar met de tropische temperaturen nog amper plek is voor boten en de naastgelegen terrassen vol zitten.