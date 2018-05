Vakantie in eigen land populair: We gaan het liefst naar Noord-Holland

In kaartHotels, campings en andere vakantiebestemmingen in Nederland kregen vorig jaar ruim 24,4 miljoen gasten uit eigen land op bezoek, zo'n 6 procent meer dan in 2016. In vijf jaar tijd nam het aantal vakantievierders uit eigen land zelfs met 3 miljoen toe. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door LocalFocus.

Dat er meer gasten dan Nederlanders zijn, komt doordat sommige Nederlanders meerdere keren per jaar een vakantie in eigen land doorbrengen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze in de winter een nachtje in een Utrechts hotel doorbrachten voor een stedentrip, maar ook in de zomer drie weken op de camping in Zeeland zaten. In totaal brachten al die gasten maar liefst 67,7 miljoen nachten door in hun vakantieprovincie. Dat betekent dat de gemiddelde vakantie in eigen land iets korter dan drie dagen duurt.

Dit viel ons verder op:

In een jaar tijd steeg het aantal toeristen uit eigen land in Zuid-Holland en Friesland met meer dan een tiende. Alleen Zeeland trok vorig jaar minder gasten dan in 2016. In Noord-Brabant nam het aantal gasten nog wel toe, maar die gasten brachten wel minder nachten in de provincie door.

Stijgers en dalers

Noord-Holland trekt in absolute zin nog altijd de meeste toeristen uit eigen land: 4,3 miljoen. Gelderland trekt minder gasten dan Noord-Holland, maar er werden wel meer vakantie-overnachtingen geboekt: in een jaar tijd ruim 10 miljoen.