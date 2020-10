Van wandelschoenen tot goede sokken: zeven tips voor wandelaars (in spe)

Reisreportage Duits eiland Usedom is het luxe badhuis van Berlijn

18 juni Eind 19de eeuw was Usedom dé strandbestemming voor de Berlijnse elite. Twee oorlogen, decennia van verval en een totalitair regime later, heeft het eiland in de Oostzee zichzelf opnieuw uitgevonden. Vanaf deze week kunnen toeristen er weer flaneren en recreëren.