Vijf routes voor een mooie 'bergwandeling’ in Zuid-Limburg

Het pad langs de Geul is zompig. Mijn voeten zakken weg in de modder. Of in de ‘pratsj’, zoals ze hier in Limburg zeggen. Een paar meter verderop kabbelt het water slingerend door het dal. En dat is het, een echt dal. Niet zo diep als in de Alpen of de Ardennen natuurlijk. Maar het idee is hetzelfde. De hellingen omsluiten het landschap dat daardoor compact, intiem en overzichtelijk aandoet.