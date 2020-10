Voor als het straks weer kan: zes stedentrips waar je niet zo snel aan denkt

AALBORG

Voor foodies



Dit is de enige stad in onze lijst waarvoor je het vliegtuig neemt. Eenmaal ter plekke kun je in het Deense Aalborg een heel weekend Scandinavisch uitwaaien in een stadje met charme en ruimte. Je vindt er veel ingrediënten die steden als Kopenhagen en Stockholm zo leuk maken: de open sfeer, kleurrijke huisjes, het minimalistische design en de weidse natuur in de directe omgeving. En niet onbelangrijk: Aalborg is een bestemming voor foodies aan het worden. Verse producten uit de streek zoals kaas, groente, vis, schaaldieren en de lekkerste bieren gaan niet meer allemaal rechtstreeks naar Kopenhagen, maar worden ook in de beste keukens van Aalborg geserveerd. Jonge en creatieve chefs hebben de gastronomische inhaal-race met de hoofdstad ingezet. Michelinsterren zijn er nog niet, maar verschillende restaurants staan al wel inde Scandinavische variant White Guide.