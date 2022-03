Weer een klap voor reiswereld: ‘De zon schijnt, maar er hangt een donkere wolk voor’

Dood van Carlo (27) op Mallorca mogelijk gevolg van ‘omgestoten drankje’ in feestcafé

De gewelddadige dood van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen op het Spaanse eiland Mallorca, was mogelijk het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie over een omgestoten drankje in een feestcafé. Dat zegt de 20-jarige Maarten* uit de provincie Utrecht, een van de dertien getuigen die bij de politie een uitgebreide verklaring heeft afgelegd. Het Openbaar Ministerie wil vanwege het lopende onderzoek niet op de inhoud van de verklaring ingaan.

