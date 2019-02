Zó kiezen wij onze vakantiebestemming

Sociale media nemem een steeds belangrijkere rol in. ,,Inmiddels blijkt men meer waarde te hechten aan de foto’s en verhalen op Facebook, Instagram en YouTube dan aan de ervaringen van familie en vrienden’’, vertelt een woordvoerster. Reisorganisaties zijn zich daarvan bewust en sturen vloggers en bloggers op pad om potentiële klanten warm te maken voor de reizen die zij aanbieden. Een utopische voorstelling lijkt dus de voorkeur te hebben op 'echte vakantieverhalen’. Door het gebruik van filters en bewerkingsprogramma's, krijgen mensen namelijk niet de hele waarheid voor ogen. Zo bleek uit onderzoek van Expedia dat 65 procent van de vakantiegangers Instagramfilters gebruikt, waardoor de lucht bijvoorbeeld blauwer is en de hoofdpersoon op de foto bruiner. 14 procent gaat creatiever aan de slag en poetst andere toeristen weg met Photoshop of zet zichzelf voor een monument. Maar, zo zei media- en gedragspsycholoog Mischa Coster eerder tegen deze website: ,,Niet alleen sociale mediagebruikers maken zich daar schuldig aan, die foto’s in de reisbrochures en reiswebsites zijn zeker niet gephotoshopt?’’

Factoren van invloed op keuze vakantiebestemming (schaal 1-10):

Prijs geeft doorslag

Een all-inclusivevakantie scoort nog maar nét een voldoende: met een gemiddelde van 5,6 willen we niet per se alles binnen handbereik hebben in ons resort. Liever eten we buiten de deur en ontdekken we de vakantiebestemming. Opvallend is dat de lokale keuken helemaal niet voorkomt in beide lijstjes.