Een loverboy van 67 herken je

Het begrip ‘Twentse Tinder Swindler’ zei me niks, en misschien is dat maar beter zo. Ook ‘huichelminnaar’ kon ik niet plaatsen. Maar het artikel over de pensioengerechtigde Hans, een ‘loverboy op leeftijd’ in de zaterdageditie van deze krant trok vanwege de kop toch mijn aandacht. Volgens mij is daarin voldoende aannemelijk gemaakt dat deze Hans een nietsontziende oplichter is, die misbruik maakt van kwetsbare oudere vrouwen. Zoals Dimie, pas weduwe geworden ontmoet ze Hans, die ze nog kent van 50 jaar geleden uit Enschede. Niemand kent iemand als je die 50 jaar geleden voor het laatste gesproken hebt, maar alla.