100 vluchtelingen in 25 chalets: Rijssen maakt plek voor Oekraïners op voormalig boerenland

RIJSSEN - Rijssen gaat honderd oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangen in 25 chalets die neergezet worden op Het Overveen, een voormalige boerderij die bijna 20 jaar geleden omgeturnd werd tot groepslocatie. De bedoeling is dat de eerste vluchtelingen in april arriveren.

Vrijdagavond zijn zo’n veertig bewoners die in een straal van 1250 meter om de recreatielocatie wonen door de gemeente bijgepraat over de opvang. Volgens Robert van Vliet, woordvoerder van de gemeente Rijssen-Holten, viel daarbij geen onvertogen woord.

Wel waren er ‘duidelijke vragen’, bijvoorbeeld over de verlichting en de toegangswegen. „Het gaat om de opvang van Oekraïners, daar zitten mensen redelijk positief in”, aldus Van Vliet. „En onze ervaring op andere plekken (de gemeente heeft ook chalets aan de Forthaarsweg in Holten, red.) is goed. We hebben nooit klachten of problemen.”

Bruine chalets

Op dit moment is de gemeente druk bezig met het aankopen van de chalets, die op de voormalige boerengrond neergezet worden. „Het lijkt erop dat we die in maart kunnen plaatsen, vanaf april kunnen de eerste mensen er dan in.” Het gaat in totaal om 25 bruine chalets ‘die passen bij het landschap’, waarin vier mensen kunnen wonen. In principe kan de opvang tot en met 31 december 2024 duren: zo lang loopt het contract.

Het initiatief voor opvang op deze plek kwam van de gemeente, die daarmee een aandeel wil leveren in de landelijke doelstelling om voor 1 juli 90.000 plekken beschikbaar te hebben. Rijssen-Holten schaft ook de chalets aan. Woordvoerder Van Vliet kan zich voorstellen dat er afspraken gemaakt zijn met de eigenaren van het terrein, om deze later tegen gereduceerd tarief over te nemen, al moet hij de details daarover op dit moment schuldig blijven.

Forse investering

Het Overveen werd vorig jaar overgenomen door drie mannen uit Amsterdam: Joris Broek, Neil Tjin en Joggem Simons. Zij laten de dagelijkse gang van zaken over aan bedrijfsleiders Eline ten Hove (36) en Linde Nieuwenhuis (38) uit Rijssen.

In september 2022 kondigden ze grootse plannen en een investering van vier miljoen euro in BuitenInn Het Overveen aan, zoals het toen ging heten. Wat de opvang van vluchtelingen daarvoor betekent, is niet bekend. BuitenInn Het Overveen was vrijdagavond niet bereikbaar voor een reactie.