23 jaar geleden kwam Jan voor het eerst in Nepal, nu zorgt hij dat Dambar zijn sieraden kan verkopen

Op Bevrij­dings­dag schildert Katya voor de vrijheid in ‘haar’ Oekraïne: ‘Langzaam komt er meer kleur in’

Ze laat een recente foto van haar flat zien. Grote, zwartgeblakerde gaten op de plek waar twee jaar terug nog een gevel met ramen zat. Komt ze er ooit nog terug? Haar ooghoeken worden nat. Het lijken foto’s uit een andere wereld. Een wereld 2500 kilometer verderop. In Horlivka, Oost-Oekraïne. „I don't know what to say. It’s so sad.” Op 5 mei gaat ze schilderen voor de vrijheid. In het Huis van Katoen en Nu.