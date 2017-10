31 oktober 1917: Holten opgeschrikt door vliegmachine

HOLTEN - Het is dinsdag 31 oktober op de dag af honderd jaar geleden dat het rustige dorpje Holten tegen het middaguur werd opgeschrikt door het pruttelende motorgeluid van een vliegtuig. In die jaren was een vliegmachine nog een bezienswaardigheid, zeker op het Overijsselse platteland.

De met Duitse oorlogskruizen beschilderde tweedekker was goed zichtbaar vanaf de grond. De grote drijvers onder het toestel wezen op een watervliegtuig, hoewel weinig dorpelingen dat toen beseften.

Noodlanding

Het vliegtuig verkeerde duidelijk in moeilijkheden. Af en toe werd geschoten met een mitrailleur, maar het waarom daarvan bleef onduidelijk. Het toestel landde even later op een ondergelopen weiland aan de Langstraat in de Beuseberg. Beide vliegers klommen uit hun tweedekker, liepen naar de dichtstbijzijnde boerderij (Noaberhuus) van de familie Hulsman en namen enkele bossen stro en een bijl mee naar het vliegtuig. De militairen sloegen het benzinereservoir stuk en schoten het toestel daarna in brand om te voorkomen dat hun Hansa Brandenburg W.12 in verkeerde handen zou vallen.

Het tweetal liet zich even later zonder verder verzet door de Holtense veldwachter arresteren en wegleiden naar het gemeentehuis van Holten. De Duitse militairen waren door het mistige weer en onklaar worden van hun kompas enigszins uit koers geraakt en dachten boven Duitsland te vliegen. Hun brandstof was bijna op en dat dwong het duo een noodlanding te maken.

Honger

De marinevliegers waren die ochtend om 7.00 uur opgestegen van Seeflugstation Flandern 1 bij de Belgische kustplaats Zeebrugge en hadden sindsdien niets meer te eten gehad. Ze lieten zich de aangeboden maaltijd daarom ook goed smaken en lieten zich bovendien nog even scheren door een plaatselijke barbier. Het bleek te gaan om de luchtwaarnemer Leutnant zur See Eugen Zapp uit Berlijn en de piloot Flugobermaat Karl Huthmacher uit Frankfurt am Main.

Vanuit Holten werd het duo in de loop van de middag naar de kazerne in Deventer vervoerd, waar de militaire autoriteit zetelde. De Duitsers werden daar uit elkaar gehaald. Zapp werd als officier naar Den Haag gebracht, onderofficier Huthmacher werd naar een interneringskamp in Bergen gestuurd. Hij wist onderweg echter te ontsnappen en voegde zich blijkbaar enkele dagen later al weer bij zijn onderdeel in Zeebrugge. Zapp keerde pas na de oorlog terug naar Duitsland.

Toestel

De uitgebrande restanten van de Duitse tweedekker werden overgebracht naar vliegveld Soesterberg. Nederlandse militairen hadden grote belangstelling voor dit toesteltype, dat begin 1917 door de Duitse strijdkrachten in gebruik was genomen. Een toestel van hetzelfde type viel in april 1918 nabij Rottumeroog onbeschadigd in Nederlandse handen en werd korte tijd daarna nagebouwd door de Van Berkel fabriek.