Aanrijding op het spoor bij Rijssen, geen treinen tussen Wierden en Deventer

Met video Op schemer­tocht over de Sallandse Heuvelrug, waar je de natuur kunt zien, voelen en ruiken: ‘Net afwasmid­del!’

Het is een hit op de Sallandse Heuvelrug: de schemertocht. Een wandeling van de dag in de avond, over 6 kilometer. Met als apotheose de adembenemende zonsondergang bij het uitkijkpunt. En als je geluk hebt, schieten er ook nog een paar anders anders zo schuwe dieren tevoorschijn. Vleermuizen, reeën, soms zelfs een das. De Stentor wandelt een stuk mee richting de ‘twilight zone’ op de Sallandse Heuvelrug.