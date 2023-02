Aanrijding tussen speed pedelec en fietser, een persoon met onbekend letsel naar ziekenhuis

UPDATE | MET VIDEO Ernstig ongeval op kruising in Holten: gewonde per traumaheli naar ziekenhuis

Een vrachtwagen en een fietsster zijn dinsdagmorgen met elkaar in botsing gekomen in Holten. Dat gebeurde op de kruising van de Kolweg en de Industriestraat. Het slachtoffer is ernstig gewond en per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.