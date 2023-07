Aantal uitvindingen per hoofd van de bevolking in Rijssen-Holten boven landelijk gemiddelde

Tekort van tientallen miljoenen Twentse zorgorgani­sa­ties: ‘Korting op ouderen­zorg moet van tafel’

De tien organisaties voor verzorging, verpleging en thuiszorg in Twente komen volgend jaar zo’n 58 miljoen euro tekort. Het gevolg van bezuinigingen door het Rijk. Ze richten zich in een gezamenlijke brief tot zorgkantoor Menzis, en sluiten zich aan bij een kort geding dat 175 ouderenorganisaties aanspannen tegen de zorgkantoren.