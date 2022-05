Al 22 jaar wachten op de opvolger van Bart Boom in ‘Overijssels Mooiste’

RIJSSEN - Op de erelijst van de Ronde van Overijssel staat Bart Boom als laatste regionale winnaar. De goedlachse coureur uit Enter kwam in 2000 in de straten van Rijssen als eerste over de eindstreep. Waarom moet de regio nu al 22 jaar wachten op zijn opvolger?

Als zaterdag om 12.00 uur het hek opengaat bij het Parkgebouw in Rijssen gaat de 68ste editie van de Ronde van Overijssel van start. De wielerklassieker geldt als een van de oudste koersen van het land en beschikt dus ook over een indrukwekkende erelijst. Met daarop fraaie wielernamen, die met een zege in ‘Overijssels Mooiste’ op zak een succesvolle carrière tegemoet gingen.

Het aantal regionale coryfeene is redelijk beperkt, maar degenen die het is gelukt de Ronde van Overijssel in hun regio wisten te winnen, mogen er zijn. De eerste was Jan Lenferink, de Tubbergenaar die in 1974 de eerste regionale winnaar was. Eibergenaar Arie Hassink was twee jaar later de volgende, waarna Herman Snoeijink het stokje over nam. De Denekamper wist tweemaal de koers te winnen, in 1978 en in 1980.

Voormalig profrenners Rob Harmeling (Nijverdal), Tristan Hoffman (Groenlo) en Rudi Kemna (Deurningen) waren in de jaren tachtig en negentig de coureurs die aan het begin van hun beroepscarrière de koers op hun naam schreven. De editie van 2000 kende ook een regionale winnaar: Bart Boom. De clubrenner van De Zwaluwen verraste alles en iedereen door als eerste over de streep te komen.

Grote droogte

Boom is daarmee de zevende en - vooralsnog - laatste coureur uit de eigen streek die ‘Overijssels Mooiste’ heeft gewonnen. De editie van 2000 was tevens het begin van een grote droogte, wat betreft regionale winnaars, en steeds meer internationale podiums. Neem de Australiër Brett Lancaster in 2002, of de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg in 2012. Een jaar later maakte hij de overstap van het Zuid-Afrikaanse continentale Team MTN Qhubeka naar World-Tourploeg Argos-Shimano.

Volledig scherm Maurits Lammertink voert de kopgroep aan in de 62ste Ronde van Overijssel in 2014. © Dick Soepenberg

Een onbekende Deen, Nicolai Brøchner, en een nog minder tot de verbeelding sprekende Litouwer Aidis Kruopis maakte het uitblijven van een opvolger van Bart Boom de afgelopen jaren alleen maar pijnlijker. Voormalige profrenners Tom Veelers (Ootmarsum) en Maurits Lammertink (Reutum) kwamen er in 2008 en 2014 met hun derde plaats nog het dichtst bij een overwinning, maar daarna was het min of meer armoe troef wat betreft de regionale uitslagen. Enternaar Rick Pluimers was in de laatste editie - in 2019 - de beste regionale renner met een 24ste plaats.

Grote concurrentie

Is er een verklaring te geven voor het zo lang moeten wachten op de opvolger van Bart Boom? Niet echt. Voor de regionale deelnemers in de klassieker in hun eigen omgeving, door hun eigen trainingsgebied, dé koers om te winnen, maar dat biedt geen enkele garantie op ook een succesvolle afloop. De concurrentie is altijd groot, iedere ploeg verschijnt aan de start met als opdracht zo hoog mogelijk te eindigen. Met een deelnemersveld van zo’n 180 gemotiveerde renners is het dan ook geen makkelijke opgave voor wie dan ook. En of je nou uit Lattrop, Denemarken, Noord-Holland of Tsjechië komt: een zege in een 1.2-koers telt.

Volledig scherm Als clubrenner van De Zwaluwen wint Bart Boom in 2000 de Ronde van Overijssel.

Bovendien is in de loop der jaren het verschil tussen een clubteam (met amateurs) en een continentale ploeg (met semi-profrenners) alleen maar groter geworden. Renners van een wielerformatie met een continentale status hebben een groter financieel budget ter beschikking, daardoor meer en betere trainingsmogelijkheden en rijden een aantrekkelijker wedstrijdprogramma met grotere (etappe)koersen. Zie daar als ‘eenvoudige clubrenner’ dan nog maar eens van te winnen.

Met het ontbreken van de opleidingsploeg Jumbo-Visma in Rijssen, kunnen Rick Pluimers en Lars Boven (Reutum) dus niet tot de kanshebbers voor een zege gerekend worden. Dat geldt ook voor Olympia Tourritwinnaar Peter Schulting uit Hellendoorn. Zijn ploeg VolkerWessels heeft hem voor zondag opgesteld in de Ton Dolmans Trofee. En als je er niet bent, kun je ook niet winnen.

Grote ambities

Blijft over een klein pakketje regionale coureurs met grote ambities. Zoals Robin Löwik, de Vriezenvener van de continentale formatie Allinq. Of Lars Looshuis uit Harbrinkhoek van A Bloc, die onlangs tijdens het wielercafé van de Ronde van Overijssel in Holten aankondigde veel te verwachten van de editie van dit jaar. Of kan toch clubrenner Jelle Johannink van het regionale Kanjers voor Kanjers in Rijssen voor een verrassing zorgen? „Ik heb gepiekt naar deze periode en ik hoop in Overijssel de benen te hebben van de laatste weken”, sprak de Denekamper onlangs nog hoopvol.