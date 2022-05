Alweer een brand in het buitengebied van Rijssen: politie vindt het ‘zorgelijk’, maar ziet geen verband

Rijssense Joanne (35) verhuist na tien jaar met haar modezaak: ‘Een meisjes­droom die uitkomt’

RIJSSEN - Het was jaren een gapend gat midden in de drukke winkelstraat van Rijssen: het voormalige ABN AMRO-pand aan de Haarstraat. Maar daar komt verandering in. Modezaak Jolie Women verhuist naar ‘twee deuren verderop’ en opent daar zaterdag haar deuren. „Het is een meisjesdroom die uitkomt”, vertelt eigenaresse Joanne Ballast (35).

