Auto in lichterlaaie op N344 bij Holten

Hippe Holtense Die­ren­art­sen­com­bi­na­tie is klaar voor de toekomst

21 oktober HOLTEN - Dierenartsencombinatie Holten is onlangs intensief verbouwd en uitgebreid. De locatie in het voormalige ABN-pand is voorzien van de nieuwste apparatuur, een eigen laboratorium en een unit voor tandheelkunde.