Auto-onderdelen op de stoep in Rijssen na eenzijdige botsing Mercedes

Nieuwsupdate De provincie in paniek en ultiem genot in het gedrang: Waar kun je nog met je wc-rol onder de arm door het natte gras naar de plee?

Kamperen is een haringparty voor mensen die van eenvoudig geluk houden. Die genieten als ze met een rol wc papier op blote voeten door nat gras naar een zelfgeknutselde wc kunnen sjokken. Wetende dat het weer gelekt heeft in de tent. En dat je in het holst van de nacht uit bent geweest om een geultje te graven. Zodat het water niet onder je luchtbed naar binnen zou lopen.