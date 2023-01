Auto raakt hoge stoeprand en komt op de zijkant terecht in Rijssen

MET VIDEO Auto met 2 kinderen erin vat vlam in Markelo, bestuur­ster weet ze op tijd te bevrijden

MARKELO - Een auto is dinsdagmiddag in Markelo tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurster wist zichzelf en twee kinderen op tijd in veiligheid te brengen. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al helemaal in brand.

