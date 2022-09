Automobilist rijdt verkeersregelaar aan bij station Rijssen

Dubbel pech voor buggy in Rijssen: Eigenaar die huurders net even wegbracht ziet voertuig in vlammen opgaan

RIJSSEN - Dubbel pech, voor een buggy van verhuurder Het Schwarzwald in Rijssen. Nadat de ketting van de aandrijving was losgeschoten en de eigenaar de huurders net even wegbracht, vatte het voertuig opeens vlam. Het Schwarzwald vermoedt dat iemand de buggy in brand heeft gestoken.

