Bedrijfsbus en 2 auto’s botsen op A1 bij Holten: bestuurder busje rijdt door na ongeval

MET FOTO'S Jubileume­di­tie van Wierdense Zomerfees­ten dan toch begonnen na al het gedonder: ‘Voor ieder wat wils’

Het was nog even flink billenknijpen voor de organisatie van de Wierdense Zomerfeesten, want het jaarlijkse dorpsfeest stond door een rechtszaak op losse schroeven. De rechtbank in Zwolle besloot in het voordeel van de Wiezo en dus barstte donderdag het feest los op het Binnenhof. „Een overvol programma!”