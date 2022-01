Bekeravontuur volleybalsters Rivo eindigt met nederlaag tegen Veracles

De jongste huisarts is nu de oudste; Dick van der Leun uit Rijssen stopt

RIJSSEN - Huisarts Dick van der Leun was import, toen hij veertig jaar geleden in Rijssen begon. Het duurde lang voor hij niet meer de jongste was en vervolgens lang voordat hij de oudste werd. Hij is nu 67 en stopt ermee. Een bijzondere man. „De tijd? Daar kijken we hier niet naar. Voor onze patiënten hebben we altijd tijd.”

21 januari