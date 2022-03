Benefietavond voor Viitor in Rijssen brengt maar liefst 80 mille op: ‘Onvoorstelbaar, dit had ik nooit verwacht’

RIJSSEN - Hulporganisatie Viitor uit Rijssen kan zeker tot juli Oekraïense vluchtelingen blijven opvangen in Roemenië. Een benefietavond in de Rijssense uitgaansgelegenheid Lucky bracht woensdag maar liefst 80 mille op, waarmee voorlopig wordt voorkomen dat de stichting moet stoppen met deze opvang.

De stichting heeft in het Roemeense stadje Siret vlakbij de grens met Moldavië en Oekraïne een school gebouwd voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het gebouw wordt sinds enige weken gebruikt voor de opvang van maximaal 60 Oekraïense vluchtelingen. Voorzitter Gery Stegeman vloog naar het gebied om de opvang persoonlijk in goede banen te leiden.

Fundraising

De kosten van de vluchtelingenopvang, ruim 600 euro per dag, liepen echter dermate snel op dat Viitor vreesde met de opvang te moeten stoppen. Daarom zetten diverse serviceclubs in de regio (Rotaryclubs, Lions, Ronde Tafel en businessclubs) samen de schouders onder een fundraising met een resultaat, waar menigeen in de zaal stil van werd.

‘Onvoorstelbaar’

Voor de benefietavond waren circa honderd kaarten van 130 euro verkocht, Daarvan ging 100 euro direct naar Viitor. Vooraf was bovendien al een flink bedrag gestort op de bankrekening van de stichting. „Dit had ik echt nooit verwacht, dit is onvoorstelbaar. Ik had gehoopt op misschien 25 tot 30 mille”, zegt voorzitter Stegeman in een eerste reactie.

Hij vervolgt: ‚Hiermee zijn we voorlopig uit de brand geholpen en kunnen we zeker tot begin juli de vluchtelingen blijven opvangen. We hopen allemaal dat die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne nu zo snel mogelijk stopt, maar we moeten ook plannen gaan maken hoe we deze opvang kunnen blijven bekostigen. Een nieuwe fundraising in Rijssen lijkt me daarvoor niet voor de hand liggen.”