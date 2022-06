‘Besluit sluiten mountainbikeroute Sallandse Heuvelrug was onzorgvuldig’

Hier kun je volgend jaar mei megaduur­zaam en ultramo­dern zwemmen; bouw De Koerbelt in Rijssen (nog) lekker op schema

RIJSSEN - Zwoegen moeten ze. Zweten zullen ze. Werken aan het duurzaamste zwembad van Nederland met 32 graden op de thermometer is geen pretje. Maar in Rijssen doen de noeste arbeiders van Draisma Bouw en AKOR het. Ondanks alle problemen in de bouwwereld vandaag de dag loopt de nieuwbouw van De Koerbelt wonderwel op schema. „Elke dag is het spannend.”

24 juni