Bestuurder bestelbus gewond bij frontale aanrijding met auto in Rijssen

Auto parkeren achter de HEMA in Nijverdal? Denk dan even aan deze wegwerk­zaam­he­den

NIJVERDAL - Wie dacht dat het na afronding van de werkzaamheden aan de Constantijnstraat gedaan is met het werk aan de weg in het centrum van Nijverdal, heeft pech. Vanaf 16 januari gaan er opnieuw schoppen de grond in. Ditmaal is de operatie wel wat kleinschaliger. Plaats van handeling: het parkeerterrein Nijveldserf.

9 januari