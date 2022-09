Bestuurder Corvette veroorzaakte ernstig verkeersongeluk in Rijssen door veel te hard weg te rijden

Henk en Janna Markvoort uit Rijssen stralen na 65 jaar huwelijk nog steeds: ‘Het is geven en nemen’

RIJSSEN - Het was even zoeken naar de juiste versiering, vertellen de kinderen van Henk (92) en Janna (90) Markvoort. Een vijftigjarig of zestigjarig huwelijksjubileum komt in Nederland regelmatig voor, maar 65 is best bijzonder. Maar het is gelukt, en het Rijssense echtpaar straalt op deze bijzondere dag als vanouds.

