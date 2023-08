Overlast­plein in Deventer wordt eindelijk flink aangepakt: ‘Het is een moeilijke plek’

Drugsdealers, hardrijders en enorme stapels vuilnis op de Beestenmarkt. Dit Deventer plein is al jaren een hoofpijndossier. Maar nu is er goed nieuws. Een pot van zo’n 1 miljoen euro is beschikbaar om dit stukje van de stad flink aan te pakken. De buurt weet wel hoe. ,,Dit wordt het mooiste, veiligste en groenste plein van de stad.’’