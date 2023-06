Bewolkte dag in Rijssen-Holten

indebuurt.nl Zin om te dansen? Dit feestje vier je binnenkort in de Lebuïnus­kerk

Dol op muziek uit de jaren 90 en zin in een feestje? Trek dan je dansschoenen maar vast aan, want binnenkort kun je losgaan tijdens een silent disco in de Lebuïnuskerk op het Grote Kerkhof.