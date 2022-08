Bij Excelsior’31 blijven de keepers buiten schot: ‘We houden Amos bewust buiten de pers’

Een luid gejuich stijgt op. Het is even voor half 5 in de middag op sportpark De Koerbelt als Excelsior’31 de eerste drie punten van het seizoen bij kan schrijven. Groot is de ontlading na de 2-1 zege op GVVV. Niet alleen omdat de overwinning met hangen en wurgen tot stand komt, maar ook vanwege de tegenstander die verslagen wordt. Het uit de tweede divisie gedegradeerde GVVV is volgens Excelsior-trainer Jurjan Wouda ‘kampioenskandidaat nummer één’. „Dat spreekt GVVV ook in alles uit. Zij moeten weer terug naar de tweede divisie”, aldus Wouda.