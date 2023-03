Bijzonder: in deze Twentse gemeente zijn drie verschillende waterschappen actief, en dat betekent goed opletten bij het stemmen

Mogen ze blijven of niet? Gemeente velt oordeel over kunsttoren­tjes langs de Almelose Waterboule­vard

Het lijkt of ze er altijd al gestaan hebben. Alsof de ontwerpers van de Waterboulevard in Almelo ze in hun tekening hadden opgenomen. Maar dat is niet zo. De mini-kunsttorentjes tegenover het stadhuis staan er nog maar een jaar, en het is de vraag of ze blijven. Binnenkort moet de gemeente bepalen of de kleine expositieruimtes mogen blijven.