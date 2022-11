Blauw Wit’66-topscorer Jarno Dijkstra wil binnen én buiten de lijnen presteren

Met stelling Twente, drankregio van Nederland, waar 3 liter bier op een feestavond niet vreemd is: ‘Is dit nog normaal?’

LOSSER - Twente is al jarenlang drankregio nummer 1. Drie liter bier op een feestavond is niet vreemd, maar ‘gezellig’. Bij gezondheidsrisico’s wordt niet stilgestaan, of ze worden voor lief genomen. Een verhaal over een niet zo nuchter volk. ‘Germanen kennen geen matigheid bij het lessen van dorst.’

31 oktober