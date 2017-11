Blij met plan voor opknappen begraafplaats in Rijssen

RIJSSEN - Gea Santema is blij met het plan om de oude begraafplaats aan de Lentfersweg in Rijssen op te knappen.

Grafzerken die verzakken, bloemen die aangevreten worden, onleesbare en overwoekerde graven en een hovenier die tot z'n lies wegzakt in de grond. De onderhoudstoestand van de Oude Begraafplaats aan de Lentfertweg in Rijssen is veel inwoners een doorn in het oog.

Via het burgerpanel van de gemeente Rijssen-Holten kwam de begraafplaats in november 2016 naar voren als plek waar de meeste klachten over zijn. Ook de Rijssense Gea Santema luidde afgelopen zomer in deze krant de noodklok. "Het is een rijksmonument. De gemeente heeft het zelfs opgenomen in een toeristische route. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat het er fatsoenlijk bij ligt", zei ze toen.

Blij

Santema reageert daarom positief dat de gemeente Rijssen-Holten nu de begraafplaats aan wil pakken. "Ik ben erg blij met het feit dat er nu blijkbaar genoeg signalen tot het gemeentehuis zijn doorgedrongen om aan het werk te gaan met de begraafplaatsen."

Ze heeft contact gehad met Terebinth, een landelijke stichting die is gespecialiseerd in het behoud van begraafplaatsen en grafmonumenten. "Er is inmiddels iemand van hen ter plaatse geweest om de situatie van de oude begraafplaats te bekijken. Laten we het erop houden dat ze niet blij was."

Volgens Santema wil Terebinth de gemeente graag van dienst zijn. Ook vindt ze het wenselijk dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt betrokken bij het project. "Naast een adviserende functie kan de RCE ook subsidie verlenen voor het project."

Zorgen

Verder maakt ze zich enigszins zorgen over de communicatie tussen de betrokken partijen. "Het lijkt me zinvol dat ook de Oudheidkamer Riessen en de groep vrijwilligers bij het project betrokken worden. Een werkgroep zou een goed idee zijn."

Rijssen-Holten geeft toe dat bij het groenonderhoud 'niet altijd met de cultuurhistorische waarden rekening wordt gehouden, waardoor het karakter van de begraafplaats enigszins heeft ingeboet.'