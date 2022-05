Blijdschap in Holten na historisch besluit koopzondag: ‘Ik ga gelijk open!’

met stelling Afsluiting mountainbi­ke­r­ou­tes Heuvelrug: wielerclub teleurge­steld; natuurbe­scher­mers willen verder gaan

HOLTEN/NIJVERDAL - Wielervereniging Holten is teleurgesteld over het besluit van provincie Overijssel. Die wil alle singletracks gaan sluiten op de Sallandse Heuvelrug. Over drie weken kunnen mountainbikers beboet worden. Volgens Stichting NatuurAlert gaat het besluit juist niet ver genoeg.

25 mei