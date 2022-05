Boerderij in brand aan Geskesdijk in Rijssen, veel rookontwikkeling

Update | MET VIDEO Grote brand op Sallandse Heuvelrug onder controle, brandweer nog niet klaar

NIJVERDAL - De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een flinke heidebrand op de Sallandse Heuvelrug. De brand woedde aan Nijverdalse zijde. De rook was tot in de wijde omgeving te zien en de Toeristenweg werd afgesloten. Rond 20.45 uur meldde Brandweer Twente dat de brand onder controle was.

24 april