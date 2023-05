Boeren willen jouw poep: ‘De mens is de ontbrekende schakel in de kringloop’

met videoBoeren willen jouw poep. Serieus? Tijdens de actie ‘Give a shit’ vragen boeren aan mensen om hun poep te komen brengen. De actie is ludiek opgezet, maar, zegt boer Jan Willem Breukink uit Brummen: ,,Daar moet het echt naartoe, dat de poep van de mens weer in onze kringloop komt.’’ En een waarschuwing voor de lezer: verderop in dit artikel (wellicht onsmakelijke) beelden van een vliegende drol.