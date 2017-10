'Bomen zijn niet vogelvrij in Rijssen-Holten'

De kritiek van D66 op het kapbeleid van de gemeente Rijssen-Holten is onterecht. Dat stelt wethouder Jan Aanstoot. Hij presenteert een evaluatie van het kapbeleid aan de gemeenteraad. "Daaruit blijkt dat er niets mis is met het kapbeleid. Het functioneert prima en er is dus geen reden om het aan te passen."

D66 uitte eerder dit jaar in de gemeenteraad forse kritiek op het kapbeleid van Rijssen-Holten. Volgens fractievoorzitter Herman Klein Velderman zouden waardevolle bomen vogelvrij worden verklaard.

"Twee derde van de waardevolle bomen in Rijssen is sinds de deregulering in 2009 gekapt, in Holten gaat het om bijna de helft van de bomen."

Moest vroeger voor elke boom een kapvergunning worden aangevraagd, sinds de deregulering in 2009 hoeft dat niet meer. Gemeenten stellen sinds die tijd lijsten op met waardevolle bomen. Alleen voor die bijzondere exemplaren is een kapvergunning nodig. De overige bomen mogen zonder vergunning tegen de vlakte.

Waardevol

Volgens D66 in Rijssen en Holten gaat het om het kappen van 243 van de 420 waardevolle bomen, oftewel bijna 60 procent. Daarvoor zijn in totaal 112 bomen herplant, dus niet alle gekapte bomen zijn vervangen. "Wij vragen ons nu af wat de zin is van het opstellen van een lijst met waardevolle bomen, als voor het merendeel toch gewoon een kapvergunning wordt afgegeven. Bomen zijn hier vogelvrij."

Herplantplicht

Maar in de evaluatie van Aanstoot over 2012 -2017 staan andere cijfers. In deze periode is vergunning verleend voor het kappen van 430 bomen en een herplantplicht voor 487 bomen opgelegd.

Bij solitaire waardevolle bomen gaat het om 32 gekapte bomen en is voor 33 bomen een herplantplicht opgelegd.