Bonuspunten tegen koploper Hoogeveen verlossen Rohda Raalte van een steeds zwaarder wordende last

De Zweef is slechte seizoens­start vergeten: ‘Wij kunnen van iedereen winnen’

De Zweef zat voor de winterstop diep in de put, maar inmiddels is veel anders in Nijverdal. De ploeg had een tijd aanpassingsproblemen op het hogere niveau in de tweede klasse, maar doet inmiddels voor weinig tegenstanders onder. Tegen topploeg Nieuwleusen werd het gelijk (2-2) en er had meer ingezeten.