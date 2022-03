Bosbrand in Rijssen in de kiem gesmoord, brand vermoedelijk aangestoken

Bomen vallen als mikadostok­jes om bij N36, trucker Jan Mart (20) uit Rijssen ontwijkt ze en ruimt ze direct op

Vrachtwagenchauffeur Jan Mart Kamp is onderweg met een lading naar Emmen, als hij op de drukke N36 bij Diffelen op een omgewaaide boom stuit. Die ruimt hij met zijn kraan even op, maar dan vallen achter hem twee bomen op een Peugeot. En weer verderop is het opnieuw raak. ,,Het werd een puinzooi.”

19 februari